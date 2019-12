L’Inter ha incontrato l’Atalanta per bloccare Kulusevski a fine stagione, ma i bergamaschi vorrebbero venderlo subito se arrivasse un’offerta importante. Conte ha bisogno di nuovi innesti e il Parma non è intenzionato a far partire il giocatore a gennaio

L’Inter non molla Dejan Kulusevski. I nerazzurri hanno incontrato la dirigenza dell’Atalanta per anticipare la concorrenza e cercare di bloccare il giocatore per giugno, visto che a gennaio non ci sono al momento grandi margini per il rifiuto attuale del Parma, che ha in prestito lo svedese, a farlo partire. L’Inter, anche in virtù degli ottimi rapporti che intercorrono tra i presidenti Zhang e Percassi, vorrebbe dunque una specie di priorità per chiudere poi l’affare dal 1° febbraio in poi. Il costo dell’operazione è di 35 milioni di euro che però i nerazzurri potrebbero formalizzare solo per il mercato estivo dovendo investire il budget previsto per gennaio su giocatori immediatamente disponibili per Antonio Conte. Per questo motivo possono sorgere delle complicazioni, perché l’Atalanta vuole la libertà di vendere Kulusevski già in questa sessione di mercato invernale anche se poi cambierebbe squadra solo a giugno qualora arrivasse un’offerta alta da un altro club.

Fase di attesa

In definitiva resta l’impegno ad aspettare l’Inter, ma a condizione che a gennaio non arrivi un’altra squadra con una proposta importante. Le parti si riaggiorneranno e nel frattempo l’Inter resta in attesa, con la speranza di poter blindare il giovane talento.