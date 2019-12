Atalanta-Milan, le chiavi tattiche della sfida

Il 4-3-3 del Milan diventava una sorta di 5-2-3 in fase di non possesso, con Bennacer molto alto per sfruttare la sua aggressività su Leiva e Paquetá in copertura, mentre Krunic rimaneva molto basso e defilato per chiudere l’eventuale passaggio verso l’esterno sul suo lato. Sulla sinistra invece il controllo di Lazzari era affidato principalmente alle uscite di Theo Hernández, che poteva sfruttare la linea a cinque per sganciarsi qualche metro più avanti. Se Pioli dovesse optare per un atteggiamento simile, ecco che la qualità difensiva di Kessié sul centro-destra potrebbe rivelarsi più utile rispetto a quella di Krunic.

Sappiamo che l’Atalanta ha dei difensori più propositivi di quelli della Lazio, dunque questo atteggiamento più passivo, posizionale, potrebbe non essere sufficiente: i difensori di Gasperini sono abili anche nel portare la palla a lungo e proiettarsi in avanti fraseggiando coi compagni, una situazione di gioco che potrebbe far saltare questo tipo di pressing. Al Milan potrebbe essere quindi necessario un approccio più diretto, anche rischiando qualcosa in più, per forzare l’errore o costringere l’Atalanta al lancio lungo.

Per un funzionamento efficiente del pressing, in ogni caso, le punte del Milan dovranno essere impeccabili nelle letture degli angoli di corsa, nella scelta dei tempi per accorciare, nella qualità generale delle pressioni. Per evitare che i centrocampisti di Gasperini (o Gomez, con i suoi movimenti ad abbassarsi) trovino ricezioni pulite alle spalle della prima linea di pressione rossonera, potrebbe giocare un ruolo fondamentale Bennacer. Sebbene sia costantemente impiegato come mediano centrale, posizione che presupporrebbe un certo attendismo, l’ex Empoli non disdegna una difesa più attiva, ed ha anche ottimi numeri: 7° in campionato per recuperi palla nella metà campo avversaria, 3.6 a partita (per intenderci, alla pari di Pjanic e de Roon) e 5° per tackle riusciti (parametrati al possesso), con 2.3, dietro Allan, Koulibaly, Cuadrado e Palomino. Bennacer potrebbe trovarsi a fronteggiare Gomez, regista a tutto campo dell’Atalanta, non solo nella sua trequarti, ma anche in quella avversaria.

La sensazione è però che il Milan, nonostante la ritrovata solidità difensiva, rischierà di soffrire parecchio contro la squadra più produttiva del campionato. La velocità nel muovere la palla, e soprattutto la qualità delle rifiniture, che siano centrali o laterali, permette all'Atalanta di trovare spesso l’uomo in area di rigore. Inoltre, l’organizzazione senza palla della squadra di Gasperini potrebbe mettere in crisi anche i meccanismi di costruzione del Milan, che ha uno scaglionamento ordinato a livello posizionale, ma la cui qualità dei singoli potrebbe essere messa in difficoltà dalle marcature a uomo dell’Atalanta, portate sempre con grande precisione.

Ritrovando Gomez e forse anche Ilicic, Gasperini ha ulteriori armi a disposizione per far male al Milan, ma questa partita non è mai scontata, come dimostra la vittoria della squadra di Gattuso dello scorso anno, con un gol spettacolare di Piatek. Per la credibilità offensiva del Milan, recuperare la versione 18/19 del suo centravanti sembra essere forse l’urgenza più grande.