Udinese-Cagliari, dove vedere la partita in tv: gli orari

La sfida tra Udinese e Cagliari apre il sabato di Serie A: tutte le informazioni su come guardare la partita in tv

Ultima giornata del 2019, il sabato di Serie A si apre con la sfida tra Udinese e Cagliari. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta per 3-1 all'Allianz Stadium contro la Juventus e hanno appena due punti di vantaggio sul terzultimo posto: la squadra di Gotti cerca dunque un risultato positivo fondamentale per la corsa salvezza. Il Cagliari, invece, ha perso per la prima volta dopo 13 risultati utili consecutivi: contro la Lazio, i rossoblù sono stati in vantaggio per tutta la partita ma hanno subito due gol nel recupero. La classifica della squadra di Maran resta comunque straordinaria: quinto posto a -3 dalla Roma.

Dove vedere la partita in TV

La partita tra Udinese e Cagliari, valida per la 17^ giornata di Serie A, si giocherà sabato 21 dicembre alle ore 15.00 alla Dacia Arena di Udine. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La telecronaca sarà affidata a Geri De Rosa con il commento tecnico di Luca Pellegrini. A bordocampo ci sarà Marina Presello.