Juve-Lazio, Inzaghi: "Vittoria meritata, abbiamo fatto qualcosa di magico"

L'allenatore biancoceleste dopo il successo in Supercoppa: "Abbiamo fatto qualcosa di magico, battere due volte la Juve è un qualcosa d'incredibile. Vittoria meritata, questo gruppo crede in quello che si fa. Sogno scudetto? Lavoriamo per vivere serate così, in questi anni ce ne sono state tante. Dedico questa vittoria a chi è sempre stato con me"

Due settimane dopo il successo in campionato all'Olimpico, la Lazio batte la Juventus a Riad: i biancocelesti vincono ancora una volta per 3-1 e portano a casa la Supercoppa italiana. È il terzo trofeo dell'era Inzaghi, dopo la Supercoppa del 2017 e la Coppa Italia vinta al termine della scorsa stagione. Un'altra impresa per l'allenatore biancoceleste, che commenta così il successo contro i bianconeri: "Abbiamo fatto qualcosa di magico, in due settimane battere due volte la Juve è un qualcosa d'incredibile – le parole di Inzaghi - È una vittoria meritata, di un gruppo forte che ha sempre creduto in quel che si faceva e che merita tutto questo. Sostituzioni decisive? Ho grande fiducia nella squadra, vedo allenare Parolo, Cataldi e Caicedo, possono tranquillamente giocare dall'inizio. Luis Alberto ha stretto i denti, Lucas Leiva ha fatto benissimo ma in quel momento avevo paura che potessero fare qualche fallo sulle ripartenze della Juve. È andata bene".

"Sogno scudetto? Lavoriamo per vivere serate così"

Il 2019 della Lazio si chiude nel migliore dei modi, nel 2020 i biancocelesti riprenderanno la corsa in campionato a -6 dal primo posto ma con una partita in meno rispetto a Inter e Juve: "Al di là del sogno scudetto, dobbiamo lavorare per goderci serate come questa. Ce ne sono state tante in questi anni, è il frutto del lavoro di una squadra che ci continua a credere. Dedico questa vittoria alle persone che sono sempre state con me, dai miei genitori a mia moglie e i miei figli. Non ho mai avuto grandi problemi ma in questi anni, quando non arrivavano i risultati, so chi è stato con me e chi no".