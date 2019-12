Juventus-Lazio, le probabili formazioni della Supercoppa Italiana

Sarri con il dubbio tridente, anche se dovrebbe essere intenzionato a schierare Bernardeschi alle spalle di Dybala e Ronaldo. Pochi dubbi invece per Inzaghi che si affiderà al suo undici ideale, guidato in attacco da Correa e Immobile

Juventus e Lazio si affronteranno per la quinta volta in Supercoppa. Bilancio in parità tra le due squadre con due successi a testa. L'ultima edizione è stata vinta dai bianconeri che hanno vinto per 1 a 0 sul Milan grazie a un gol di Ronaldo. Si giocherà per l'undicesima volta all'estero, al "King Saud University Stadium" di Riad (Arabia Saudita) con inizio alle 17.45 ora italiana.

Juventus, da valutare il tridente

Bianconeri che si preparano a Riad in vista della Supercoppa, una sorta di rivincita contro la Lazio, che a inizio dicembre gli ha inflitto l'unica sconfitta in stagione fino a questo momento. Sarri si porterà fino all'ultimo minuto il dubbio tridente anche se sembrerebbe più intenzionato a tornare al 4-3-1-2 con Bernardeschi che agirebbe alle spalle di Dybala e Ronaldo. In difesa recuperati Szczesny e Alex Sandro, il polacco dovrebbe recuperare il proprio posto tra i pali al posto di Buffon, mentre il brasiliano dovrebbe comunque partire dalla panchina. Spazio dunque alla linea formata da Cuadrado, Bonucci, De Ligt e De Sciglio. A centrocampo ai lati di Pjanic, Sarri è intenzionato a schierare Bentancur e Matuidi. In questo modo schiererebbe dieci undicesimi della formazione che ha perso 3-1 in campionato contro i biancocelesti, con l'unica eccezione di De Sciglio al posto di Alex Sandro

JUVENTUS (4-3-1-2) probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All.Sarri

Lazio, conferme per Inzaghi

La Lazio potrebbe schierare la stessa formazione vista nelle ultime 3 partite. Inzaghi non dovrebbe cambiare i suoi uomini fidati. Pochi i dubbi per i biancocelesti. Modulo ormai consolidato con la difesa a tre formata da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Il centrocampo a cinque con Lazzari, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto e Lulic. Davanti la coppia che ha guidato l'attacco biancoceleste in questa stagione formata da Correa e Immobile. Partirà dunque dalla panchina l'eroe degli ultimi finali di partita Caicedo, che Inzaghi tiene in serbo per i minuti conclusivi di partita in caso di necessità

LAZIO (3-5-2) probabile formazione: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All.Inzaghi