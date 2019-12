Nessuno come lui: Totò Di Natale è il re dei bomber dell'ultimo decennio di Serie A. Le 125 reti messe a segno valgono la vetta della classifica, davanti a due argentini piazzati a pari merito. Nella lista dei trenta nomi, diciannove giocano ancora nel campionato italiano. Alcuni sono andati all'estero, altri si sono ritirati e altri ancora allenano. E in classifica c'è anche un attaccante che attualmente gioca... in Serie C!