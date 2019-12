"Vorrei riprendere gli studi e recitare in un film"

"Il momento in cui il mio corpo non risponderà più in modo giusto sul campo capirò che sarà il momento di smettere. Molti anni fa l'età ideale per giocare a calcio era tra i 30 e i 32 anni, ora ci sono giocatori di alto livello anche a 40", ha continuato Cristiano Ronaldo. "Mantenere un livello costante per 15 anni è legato alla volontà di continuare ad essere il migliore. Non voglio sembrare narcisista, ma la mia storia è basata sul fatto di avere in testa l'obiettivo e portarlo a termine".