Punta, dribbla, vai: i tre comandamenti del fantasista capace di creare la superiorità numerica in campo grazie a una giocata personale. Nessuno in Serie A ha completato così tanti dribbling - nell'anno solare 2019 - come Jeremie Boga (dati Opta), che quasi doppia il numero del secondo in classifica. CR7 è lontanissimo dal podio, mentre ci sono due "insospettabili" nella top 10. E chi ne ha tentati di più in assoluto? E di chi è la percentuale più alta di successo?