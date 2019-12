1/22 ©LaPresse

Numeri e curiosità al termine del 2019, anno solare che consegna tanti protagonisti dalla Serie A. Attraverso i dati forniti da Opta, è possibile stabilire i portieri che hanno compiuto il maggior numero di interventi ovvero le parate effettuate dallo scorso gennaio a fine dicembre in campionato. Perché non classificarli indicando anche la percentuale di salvataggi tra tutte le conclusioni affrontate? Ecco la top 20 per parate dell'intero 2019

