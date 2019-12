Cristiano Ronaldo cuore d’oro: gioca con Ali Turganbekov, bimbo senza gambe VIDEO

Un sogno realizzato: il piccolo Ali Turganbekov ha conosciuto Cristiano Ronaldo. Ali è un bambino del Kazakistan nato senza gambe, che non ha mai potuto coltivare la sua più grande passione di giocare a calcio. È diventato in breve tempo un volto dell’UEFA (ha partecipato alla premiazione della Supercoppa Europea) e ha potuto incontrare tanti campioni, ma non era ancora riuscito a vedere il portoghese. Situazione che invece si è verificata a Dubai, dove il lottatore UFC Khabib Nurmagomedov ha immortalato la scena dell’incontro nella hall di un albergo. "Ecco perché sei il migliore al mondo. Grazie mille Cristiano, hai reso felice mio fratello Ali" è la didascalia che accompagna il video pubblicato su Instagram. Cristiano ha ricevuto il pallone lanciatogli dal bambino, si è concesso a foto e autografi e gli ha regalato un momento che il piccolo Ali non dimenticherà tanto facilmente.