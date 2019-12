Friedkin, il futuro della Roma e dell'Italia

La Roma è sempre più vicina al passaggio di proprietà. Da James Pallotta, diventato presidente il 27 agosto 2012, la società è destinata a passare nelle mani di Dan Friedkin. Un'operazione l'attuale numero 1 giallorosso è destinato a guadagnarci. Non tanto quanto ha fatto in altri affari, ma le sue entrate saranno considerevoli, come da sua abitudine. Pallotta è infatti abituato a questi movimenti: è un uomo d'affari.

Gli è sempre stato rimproverato di essere distante dalla città, anche per questo Friedkin (ricalcando l'esempio di Suning) farà stanziare suo figlio a Roma. Ma credo che Pallotta non abbia vissuto il calcio italiano solamente come un impreditore. Nella prima fase ha avuto molto entusiasmo, anche con questa 'stella' dello stadio, portata avanti dal grande lavoro di Mauro Baldissoni.

Dal punto di vista sportivo non ha vinto nulla, ma nelle ultime due stagioni si sono visti sensibili passi in avanti. La sensazione è che Pallotta lasci nel momento ideale della Roma: la squadra gioca finalmente un bel calcio, agli ordini di un allenatore attorno al quale costruire un progetto per il futuro. Lascia una rosa molto competitiva, per merito anche dei movimenti di Petrachi.

In più, lascia il progetto stadio quando sembra più fattibile rispetto ad un paio di anni fa.

Insomma, una cosa è certa: non lascia una situazione di rovine e di macerie, come forse sarebbe potuto sembrare sei mesi fa.