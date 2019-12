Juve news, Nedved e Paratici alla Continassa. Giovedì la ripresa degli allenamenti

La squadra si è ritrovata al centro sportivo per l’ultimo allenamento del 2019 alla presenza di Paratici e Nedved. La società ha concesso di riposo il 1° gennaio, la ripresa quindi è fissata per giovedì

Il calciomercato invernale non distoglie l’attenzione dai doveri del campo, per la Juventus, che si è allenata alla Continassa alla presenza di Fabio Paratici e Pavel Nedved, gli autori del colpo di fine anno: Dejan Kulusevski. Il 2020 dei bianconeri comincerà con la sfida interna col Cagliari, in programma il prossimo 6 gennaio alle ore 15:00, con cui la Juve proverà subito a voltare pagina dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana che ha chiuso l’anno solare. L’obiettivo per il futuro è sempre lo stesso: vincere e confermarsi in Serie A e andare alla conquista della Champions League, che vedrà a febbraio la squadra di Maurizio Sarri impegnata contro il Lione agli ottavi di finale.

Giovedì la ripresa degli allenamenti

La Juventus era tornata ad allenarsi il 30 dicembre e ai giocatori è stato concesso un nuovo riposo per il 1° gennaio. La squadra dunque dopo gli auguri di fine anno si ritroverà giovedì per ultimare la preparazione in vista dell’imminente gara di campionato contro il Cagliari.