Mancano solo le firme per il passaggio di Dejan Kulusevski alla Juventus. Un affare che, fra cartellino e bonus, rischia di sfiorare i 44 milioni (esattamnete come il suo numero di maglia). Farà le visite mediche fra il 2 e il 3 gennaio. Ancora da definire invece la data del suo arrivo in bianconero. Giancarlo Padovan ha una teoria molto chiara, esposta nel video a Sky Sport 24