Un nuovo anno che sta per cominciare, per la Roma, all’insegna del recupero degli infortunati. Bryan Cristante e Davide Santon hanno effettuato dei controlli a Villa Stuart che hanno certificato il buon avanzamento dello stato di guarigione. Il centrocampista si era infortunato ai tendini dell’adduttore della coscia destra lo scorso ottobre; problema muscolare anche per l’esterno, che era uscito nelle fasi iniziali di Inter – Roma, giocata il 6 dicembre. Non si sono allenati con la squadra Smalling, Kluivert e Pastore, che invece hanno svolto un lavoro individuale.

La Roma si prepara al rientro

Prosegue dunque la preparazione della Roma alla ripresa del campionato. La squadra di Paulo Fonseca sarà impegnata all’Olimpico contro il Torino domenica 5 gennaio alle 20:45.