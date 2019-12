9/12

2) MOHAMED SALAH al Liverpool per 42 milioni nel 2017-18 - Dopo la mancata consacrazione nel Chelsea, l'egiziano si mette in mostra in sei mesi di prestito alla Fiorentina. Velocità, dribbling e gol. La Roma riesce a prenderlo per 5 milioni di prestito più 15 di riscatto (dati Transfermarkt). In due stagioni segna 34 gol in 83 partite. A Liverpool diventerà un talento mondiale.