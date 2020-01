Nella conferenza stampa di presentazione al Milan l'attaccante svedese corregge un giornalista che gli attribuisce 373 gol segnati in carriera. "Magari solo in Italia" è la replica ironica di Zlatan. Che ricorda con il sorriso: "Ho segnato più di 500 reti, i numeri sono importanti". Poi parla dei suoi assist, 173 sin qui: "Fa parte del mio gioco. Se non faccio gol o faccio assist o altre cose per aiutare la squadra: è tutto merito del collettivo. Se avessi voluto giocare da solo, avrei fatto uno sport individuale"