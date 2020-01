Una sfida affascinante ma sicuramente difficile, viste le difficoltà affrontate in questa prima parte di stagione: il presidente Preziosi ha affidato a Davide Nicola il compito di risollevare la squadra, centrando la salvezza. E il nuovo allenatore del Genoa, nella conferenza stampa che precede la sfida con il Sassuolo (domenica ore 18, stadio Ferraris) che registrerà il suo esordio sulla panchina rossoblù, dimostra di essere già concentrato sull’obiettivo: "È il mio quinto giorno da quando sono qui. Le prime impressioni sono positive, perché vivo quest’avventura con il grande senso di appartenenza che nutro per il club. Non potete nemmeno immaginare quanto sia motivato e onorato di guidare questo club. Dimostrerò tutto con passione", ha affermato Nicola rispondendo alle domande dei giornalisti.

"Necessario avere consapevolezza della nostra classifica"

“Non sono un allenatore con un’idea sola. A me piace conquistare spazi e guadagnare l’area di rigore. Non possiamo avere tutto e subito, esistono delle priorità: capire la nostra posizione di classifica e agire di conseguenza", ha proseguito Nicola. "A livello di singoli abbiamo qualità importanti. Ma i dati non mentono mai; abbiamo l’indole di proporre gioco, ma manchiamo di equilibrio. Ho visto una squadra vogliosa e che si è messa subito a disposizione", le sue parole. La classifica vede il Genoa all’ultimo posto a quota 11 punti, necessario dunque iniziare nel migliore dei modi questo 2020: "La situazione è delicata, ma per tutti noi rappresenta una sfida fantastica. Contro il Sassuolo sarà una partita fondamentale. Abbiamo grande voglia, vorremmo essere già allo stadio. Mi aspetto un Sassuolo in crescita, hanno pregi ma anche difetti, dobbiamo cercare di capirli. Dai miei mi aspetto consapevolezza della situazione", ha proseguito Nicola.

"I nuovi potranno darci tanto"

Genoa che in questi primissimi giorni del mercato di gennaio ha già concluso operazioni importanti, da Perin e Destro a Behrami. "Per noi è importante integrare tutti il prima possibile. Rispetto al finale dell’anno abbiamo recuperato alcuni giocatori. Dopo l’allenamento e con il consulto dello staff avremo le certezze di chi siano. I nuovi arrivi potranno darci tanto, dobbiamo integrarli subito perché non abbiamo tempo. Contro il Sassuolo dovremo fare una partita equilibrata e ordinata. Per me è importante parlare di valori di squadra e di gruppo, questo è più importante del singolo. La passione è fondamentale, ma è impossibile che non ci sia”, ha aggiunto Nicola. Che l’ambiente rossoblù lo conoscere bene visti i suoi trascorsi da giocatore del Genoa: "Il centro sportivo è cambiato, ma la passione qui è la stessa di quando ero calciatore. Abbiamo bisogno di capire cosa ci serve per poter dare il massimo".

Nicola a Sky: "Dobbiamo dimostrare di valere di più"

Al termine della conferenza, Nicola ha parlato ai microfoni di Sky: "Le difficoltà sono elevate e non lo dico per mettere le mani avanti, bisogna solo essere consapevoli che la situazione è molto delicata. La classifica è chiara, anche se io da ora in avanti non la guarderò. Con questi ragazzi voglio costruire un percorso che ci possa portare a esprimerci meglio, perché vedo che ci sono delle qualità. Se i risultati ottenuti sono questi, però, ci sono anche delle difficoltà e delle situazioni da migliorare". L’allenatore del Genoa ha poi aggiunto: “Bisogna amare quello che si fa, dobbiamo dimostrare di valere di più rispetto a quanto fatto fino a questo momento. Con l’unione, la voglia, la passione e il lavoro si possono fare cose importanti. Oltre alla qualità ovviamente. Fioretto in caso di salvezza? No, per ora mi concentro solo alla gara contro il Sassuolo", ha concluso Nicola.