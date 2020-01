Condò: "La vera sfida di Ibrahimovic è migliorare i suoi compagni al Milan"

A San Siro, per la sfida con la Sampdoria, ci sarà il pienone. C'è tanta voglia di Milan, come sempre. A maggior ragione se si tratta della prima partita al rientro dalla sosta e se in campo ci potrebbe essere un certo Zlatan Ibrahimovic. Pioli lo schiererà subito titolare oppure lo farà partire dalla panchina? Il grande dilemma è già sulla bocca di tutti. Per adesso l'allenatore rossonero gli ha dato subito fiducia, anche se si trattava di un'amichevole contro la Rhodense, squadra di Eccellenza. Lo svedese lo ha ripagato andando subito in gol, ma sa che in Serie A sarà più difficile: "Il 5-0 subito a Bergamo è il momento che ha sciolto ogni dubbio sulla necessità che questa squadra aveva di abbracciare un giocatore dal fortissimo carisma - ha spiegato Paolo Condò negli studi di Sky Sport - prima di quella partita il Milan si stava risollevando, aveva fatto vedere qualche piccolo miglioramento. A Bergamo, invece, è stato dimostrato che, davanti alle difficoltà, la squadra non ha la forza morale per risalire la corrente. Non a caso Ibra ha detto che le chiamate sono arrivate soprattutto dopo Bergamo". Lo sguardo ora va alla gara con la Samp appunto: "Non mi stupirei di vederlo titolare nonostante il ritardo di condizione. La situazione lo favorisce, perché il Milan giocha in casa davanti a 60mila persone e contro una squadra che gli sta sotto in classifica. Mi sembrerebbe strano dovesse rimanere in panchina".