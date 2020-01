Napoli-Inter, le chiavi tattiche della sfida

L’Inter non vince in trasferta a Napoli dal 1997 e nel posticipo serale dell’Epifania proverà a rompere quella che sembra una maledizione. Le due squadre arrivano a questa sfida in maniera molto diversa: i padroni di casa stanno attraversando una fase delicatissima, forse la più complicata della loro storia recente. La vittoria negli ultimi istanti del recupero contro il Sassuolo è stata la prima dal 19 ottobre scorso, ma nonostante i buoni segnali di reazione allo svantaggio, Gattuso - alla sua terza partita da allenatore del Napoli - sembra davanti a una situazione allarmante, e la sensazione è che sia necessario intervenire sul mercato per consentire al tecnico ex Milan di trovare una quadra tattica efficace. Dall’altra parte, l’Inter non ha solo dimostrato di non aver subito il contraccolpo dovuto all’eliminazione in Champions League, ma al San Paolo potrà contare anche due pedine fondamentali: Sensi, già a disposizione, e Barella, che ha ripreso gradualmente ad allenarsi in gruppo.

Il progetto di Gattuso e le incognite contro l’Inter



Fin dalla partita di esordio col Parma, Gattuso ha immediatamente disposto la squadra con un 4-3-3 lineare, accantonando la disposizione tattica di Ancelotti per riprendere quella storica dell’era Sarri. In attacco aveva schierato Milik in mezzo a Insigne e Callejon e una linea difensiva a quattro composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly (poi sostituito da Luperto causa infortunio) e Mario Rui. A centrocampo aveva scelto di schierare Allan al centro con ai lati Ruiz e Zielinski, tuttavia l’adattabilità del brasiliano in quel ruolo non è immediata. Nel giro di un anno e mezzo, la rosa del Napoli è stata privata dei tre giocatori che avevano coperto la posizione di mediano davanti alla difesa nelle ultime quattro stagioni: Jorginho, Hamsik e Diawara. La mancanza di un mediano “di ruolo” aveva presumibilmente spinto Ancelotti a virare in pianta stabile su un 4-4-2 ibrido, optando per un assetto basato sui due mediani, solitamente Allan e Ruiz o Zielinski.

Le difficoltà del Napoli nel trovare le posizioni giuste in fase di non possesso, al di là dei buoni numeri sui recuperi palla nella metà campo avversaria, ci hanno sempre dato l’idea di una squadra capace di incidere nel pressing soprattutto a folate, rimanendo però strutturalmente sovraesposta e aggirabile. Il primo pensiero di Gattuso deve essere stato quindi di ricercare la solidità che aveva raggiunto al Milan schierando la squadra con il 4-3-3 e allo stesso tempo ricercare le naturali geometrie del vecchio sistema di Sarri per avere benefici in entrambe le fasi. Tuttavia non è sembrato trovare una soluzione al problema del centrocampista centrale: contro il Parma Gattuso ha iniziato con Allan, salvo poi invertirne la posizione con Ruiz e addirittura rispolverare il doppio mediano nella ripresa.

Gattuso probabilmente aveva in mente di lavorare sul brasiliano per averne un’interpretazione da mediano difensivo con caratteristiche simili a quelle di Bakayoko nel suo Milan; Allan però è un giocatore che ha bisogno di esprimere la propria verticalità in entrambe le fasi, senza badare troppo al mantenimento della posizione ed è sembrato patire la gestione dei tempi e delle esecuzioni richieste davanti alla difesa. In questo momento, in attesa di eventuali arrivi dal mercato (si parla di Lobotka, specialista dalle scalate aggressive), Fabian Ruiz sembra il profilo più idoneo a garantire un’uscita pulita del pallone da dietro, anche se rinunciare alle sue preziose doti di connessione e rifinitura nell’ultimo terzo di campo può essere un problema, e in generale lo spagnolo non è perfetto a gestire la pressione in quella posizione.