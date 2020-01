Probabili formazioni di Juve-Cagliari

Sarri dovrebbe riproporre il tridente, in caso contrario ci sarebbe Bernardeschi al posto di Higuain. A centrocampo ballottaggio Rabiot-Emre Can, sulla destra favorito Cuadrado. Nel Cagliari rientra Olsen, uno tra Walukiewicz e Cacciatore per sostituire Pisacane. Esclusiva lunedì 6 gennaio alle 15 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252

Il 2019 della Juventus si è chiuso con la sconfitta in Supercoppa contro la Lazio, ora i bianconeri vogliono iniziare con il piede giusto il 2020. Il duello con l'Inter prosegue, le due squadre sono al primo posto a pari punti e la 18^ giornata può dare risposte importanti: i nerazzurri saranno infatti impegnati a Napoli, la squadra di Sarri ospiterà invece il Cagliari. I rossoblù hanno chiuso il 2019 con due sconfitte consecutive ma sono stati protagonisti di una fantastica prima parte di campionato e rappresentano certamente un avversario pericoloso.

La probabile formazione della Juventus

Tridente sì o tridente no? Alla fine Sarri dovrebbe riproporre nuovamente Paulo Dybala alle spalle di Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo. In caso contrario a pagarne le spese sarebbe il 'Pipita', che lascerebbe spazio a Federico Bernardeschi. A centrocampo non c'è lo squalificato Bentancur, ballottaggio Rabiot-Emre Can per una maglia da titolare con Pjanic e Matuidi. In difesa sicuri di una maglia Bonucci, de Ligt e Alex Sandro, a destra Cuadrado è favorito su De Sciglio e Danilo.





JUVENTUS (4-3-1-2) probabile formazione: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Higuain

La probabile formazione del Cagliari

Robin Olsen ha scontato le quattro giornate di squalifica ricevute e rientrerà tra i pali. In difesa non c'è Pisacane, ballottaggio per il ruolo di centrale al fianco di Klavan tra Walukiewicz e Cacciatore. Qualora dovesse essere scelto quest'ultimo, a destra ci sarebbe uno tra Faragò e Mattiello. A sinistra Pellegrini leggermente favorito su Lykogiannis. Pochi dubbi tra centrocampo e attacco: Rog e Nandez accompagnano Cigarini, con Nainggolan e Joao Pedro alle spalle di Simeone.

CAGLIARI (4-3-2-1) probabile formazione: Olsen; Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.