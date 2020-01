Roma Torino, dove vedere la partita in tv: gli orari

Dopo due settimane di stop riparte il campionato di Serie A. Due settimane affrontate in modo diverso da Roma e Torino, che hanno chiuso in maniera diametralmente opposta il proprio 2019. Molto positivo il finale di anno per i giallorossi reduci dalla vittoria per 4-1 sul campo della Fiorentina, costata il posto a Vincenzo Montella, e da 7 risultati utili consecutivi tra campionato ed Europa League. In Serie A sono 4 le vittorie consecutive, la Roma non ne ottiene 5 dal dicembre 2017 quando alla guida dei giallorossi c'era Eusebio Di Francesco. Granata che al contrario hanno chiuso il 2019 con due partite che hanno lasciato molti rimpianti tra gli uomini di Mazzarri. Le rimonte subite infatti contro Verona (da 0-3 a 3-3) e Spal (da 1-0 a 1-2) non hanno permesso all'ambiente Torino di festeggiare il Natale al meglio. Granata che cercano all'Olimpico l'occasione per riscattarsi e ripartire. Un impegno complicatissimo però come testimoniato anche dai numeri: i granata hanno infatti vinto soltanto 2 delle ultime 32 sfide contro i giallorossi.

Dove vedere Roma-Torino

La gara tra Roma e Torino, valida per la 18^giornata di Serie A, si giocherà domenica 5 gennaio alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma. La sfida sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky) attivo dal 20 settembre. E' possibile attivare la nuova offerta Sky-DAZN solo on-line sul sito sky.it/faidate o su App Sky Fai da te.