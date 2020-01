1/24

Ibra subito titolare (in amichevole). Atterraggio in Italia, firma del contratto, presentazione in conferenza e gol, partendo dal primo minuto nel 433 di Pioli nel match contro la Rhodense (squadra di Eccellenza). Di fatto, l'esordio bis - anche se non ufficiale - dello svedese è arrivato ancor prima di allenarsi con i compagni, tanta era la sua voglia di dimostrarsi pronto verso quei colori che conosce molto bene. Si ripeterà anche in campionato?

