Juve-Cagliari, Ronaldo: "Contento per la prima tripletta in Serie A. Spero l'Inter perda"

Prima tripletta in Serie A per il giocatore portoghese contro il Cagliari: "Per me inizia bene il 2020, ma quello che conta è la squadra. Stiamo migliorando in tutti i reparti. Napoli-Inter? Spero nel risultato migliore per noi", le parole di CR7 a Sky Sport

Inizia nel migliore dei modi il 2020 della Juventus e di Cristiano Ronaldo. I bianconeri vincono per 4 a 0 contro il Cagliari, grazie alla prima tripletta in Serie A del portoghese che diventa così il secondo dopo Alexis Sanchez a riuscirci nel campionato italiano, in Liga e in Premier League: "Il 2020 inizia bene per me, ma ciò che conta è la squadra. Abbiamo giocato molto bene, era importante vincere per mettere pressione all'Inter, naturalmente io sono contento per la mia prima tripletta in Serie A" ha detto l’attaccante portoghese al termine della partita a Sky Sport.

In stagione già 21 presenze e 13 gol per Ronaldo. Un periodo di forma eccezionale per il portoghese che ha realizzato 8 reti nelle ultime 5 partite di Serie A, trovando il gol in cinque match consecutivi con la Juventus in campionato: "Sto migliorando partita dopo partita – ha continuato CR7 - non solo la difesa ma anche l’attacco. Stiamo migliorando in tutti gli aspetti. Non so se vedrò la partita tra Napoli e Inter, ma spero che l'Inter perda perché sarà il risultato migliore per noi. Ma dobbiamo stare tranquilli. Il nostro compito era vincere e l'abbiamo fatto. Ora speriamo..." ha concluso il giocatore bianconero.