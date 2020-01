Milan Sampdoria, dove vedere la partita in tv: gli orari

La prima gara del 2020 dei rossoneri potrebbe vedere l'esordio stagionale di Ibrahimovic con la maglia del Milan. La Samp invece cerca punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport 253

La prima partita del Milan del 2020 potrebbe coincidere con il debutto stagionale di Zlatan Ibrahimovic anche se, probabilmente, non dal primo minuto. Lo svedese non gioca una partita ufficiale da diverse settimane ma Pioli non ha escluso che possa essere della partita: "Si è presentato bene, specialmente nell'atteggiamento dei primi giorni di lavoro. È un professionista fantastico, è arrivato con grande voglia e determinazione: è disponibile, sarà convocato". La Sampdoria invece ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. La squadra di Claudio Ranieri proverà ad approfittare delle sconfitte di Spal e Brescia per allungare sulle dirette rivali.

Dove vedere la partita in tv

La sfida tra Milan e Sampdoria, valida per la 18^ giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky alle ore 15:00 sul canale Sky Sport 253. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Lele Adani. I collegamenti da bordocampo saranno curati da Peppe Di Stefano e Alessandro Alciato, la telecronaca in Diretta Gol sarà di Federico Zancan.