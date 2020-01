Cristiano Ronaldo fa un tuffo nel passato. Nel giorno della sua prima tripletta in Serie A, il portoghese si presenta all'Allianz Stadium con un look "vintage". Chignon (un omaggio a Ibra?), occhiali da sole con un bordo bianco per richiamare i colori sociali della Juve, e un mp3 a clip da cui sbucano gli auricolari con il filo. Nell'era del bluetooth, era davvero da parecchi anni che non si vedevano più calciatori con i fili... ma volendo giocare con questa particolare scelta, possiamo dire che CR7 sta attraversando un periodo di forma che lo riporta indietro di una decina di anni: giunto a 21 presenze stagionali, Ronaldo è arrivato a quota 13 gol.

I suoi 34 anni non si sentono, considerando che nelle ultime 5 partite di Serie A ha segnato 8 reti trovando il gol in cinque match consecutivi. Ai tempi del Manchester United, nel 2007/08, era arrivato a 6 partite consecutive (traguardo poi superato nel corso degli anni con la maglia del Real Madrid. La striscia è ancora aperta, il suo record di 10 gare consecutive con gol risale al 2014/15 (al Real, 19 gol in quelle dieci giornate). Aveva cinque anni in meno, i capelli ingellati e al posto degli auricolari portava due appariscenti orecchini...