Inter-Atalanta, dove vedere la partita in tv: gli orari

Inter e Atalanta si giocano un importante big match a San Siro: tutte le informazioni su come vedere la sfida tra le squadre di Conte e Gasperini

Sfida tutta nerazzurra quella in programma nel sabato sera di Serie A. Inter e Atalanta si sfidano a San Siro, per uno dei big match dell'ultima giornata di campionato. La squadra di Antonio Conte vola al primo posto, 45 punti a pari merito con la Juventus, ed è reduce dalla grande prova di forza di Napoli. L'Atalanta, invece, non è più una sorpresa: doppio 5-0 contro Milan e Parma a cavallo tra il 2019 e il 2020 e -1 dal quarto posto occupato dalla Roma.

Dove vedere Inter-Atalanta

La gara tra Inter e Atalanta, valida per la 19^giornata di Serie A, si giocherà sabato 11 gennaio alle ore 20.45 allo Giuseppe Meazza di Milano. La sfida sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky) attivo dal 20 settembre. È possibile attivare la nuova offerta Sky-DAZN solo on-line sul sito sky.it/faidate o su App Sky Fai da te.