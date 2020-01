Lazio-Napoli, dove vedere la partita in tv: gli orari

All'Olimpico la Lazio di Inzaghi ospita il Napoli di Gattuso: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

La voglia di confermarsi della Lazio contro quella di rivalsa del Napoli: momenti contrapposti ma la vittoria come unico obiettivo per le due squadre che si sfideranno allo stadio Olimpico. Gli uomini di Simone Inzaghi arrivano da una clamorosa striscia di nove vittorie consecutive, che hanno portato la squadra biancoceleste a -6 dalla coppia di testa Inter-Juve ma con una partita in meno. Gli azzurri, invece, hanno vinto soltanto una volta nelle ultime dieci e, nell'era Gattuso, hanno fin qui raccolto un successo contro il Sassuolo e due sconfitte contro Parma e Inter.

Dove vedere Lazio-Napoli

La partita tra Lazio e Napoli, valida per la 19^ giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky alle ore 18.00 sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Fabio Caressa, con commento tecnico di Beppe Bergomi. A bordocampo, invece, ci saranno Matteo Petrucci e Massimo Ugolini.