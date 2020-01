All'Olimpico big match tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Gennaro Gattuso. Umori opposti per i due club. La Lazio è reduce da nove vittorie consecutive in campionato, dal successo in Supercoppa contro la Juve e dai festeggiamenti per il 120° anniversario della fondazione. Terzo posto in classifica a -6 (ma con una partita in meno) rispetto al duo di testa Inter-Juve, e ben 15 punti di margine su un Napoli che ha raccolto una vittoria e due ko nelle prime tre gare della gestione Gattuso.

Lazio, Lulic ok. Ma Correa non ce la fa

Due rientri importanti per Simone Inzaghi: Lucas Leiva e Luis Alberto, titolarissimi del centrocampo biancoceleste, tornano a disposizione dopo il turno di stop di squalifica. In difesa un solo ballottaggio, ed è quello che Luiz Felipe dovrebbe vincere su Patric. Lulic, che ha accusato qualche problema durante la settimana, va verso il recupero, fondamentale: sulla sinistra Inzaghi non avrà neanche Jony e Lukaku). Chi invece potrebbe andare, al massimo, in panchina è Correa, che sente ancora dolore al polpaccio per via di una contrattura. Pronto Caicedo.

LAZIO (3-5-2) probabile formazione: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

Napoli, out Meret. Conferme per Gattuso

Nel Napoli l'unico cambio di formazione rispetto all'ultima sfida dovrebbe essere in porta: Meret non è convocato per qualche problema fisico, con Ospina pronto da titolare. A centrocampo, come in attacco, Gattuso - nelle sue tre partite in carica - ha schierato sempre gli stessi sei giocatori: Allan, Ruiz e Zielinski più Callejon, Milik e Insigne. E anche contro la Lazio non dovrebbero esserci variazioni. Di Lorenzo ancora verso il ruolo di centrale di difesa, viste le indisponibilità di Koulibaly e Maksimovic, con Hysaj sulla destra. Manolas e Mario Rui a completare il reparto. Ancora out (dai convocati) anche Ghoulam e Mertens.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso