Calendario Serie A, le partite e gli orari della 19^ giornata

Serie A in campo per l'ultima giornata del girone d'andata: il programma completo con orari e canali tv

Il 2020 è iniziato con le importanti vittorie di Juventus e Inter, che continuano il duello per il primo posto. L'ultima giornata decreterà la squadra campione d'inverno, con i bianconeri impegnati a Roma e i nerazzurri in casa contro l'Atalanta. Insegue una Lazio che non si ferma più e che, dopo il successo di Brescia, attende il Napoli allo stadio Olimpico. Tre partite al sabato, con Cagliari-Milan ad aprire il programma, e sei gare domenica: sarà un week-end di Serie A ricchissimo. Il girone d'andata si chiuderà lunedì sera con il posticipo tra Parma e Lecce.

Il programma della 19^ giornata

Cagliari-Milan, sabato 11 gennaio ore 15.00 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Lazio-Napoli, sabato 11 gennaio ore 18.00 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Inter-Atalanta, sabato 11 gennaio ore 20.45 su DAZN1 (canale 209 di Sky)

Udinese-Sassuolo, domenica 12 gennaio ore 12.30 su DAZN1 (canale 209 di Sky)

Sampdoria-Brescia, domenica 12 gennaio ore 15.00 su DAZN1 (canale 209 di Sky)

Fiorentina-Spal, domenica 12 gennaio ore 15.00 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 252

Torino-Bologna, domenica 12 gennaio ore 15.00 su Sky Sport 253

Verona-Genoa, domenica 12 gennaio ore 18.00 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Roma-Juventus, domenica 12 gennaio ore 20.45 su Sky Sport Serie A, Sky Sport UNO e Sky Sport 251

Parma-Lecce, lunedì 13 gennaio ore 20.45 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251