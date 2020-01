Roma Juventus, dove vedere la partita in tv: gli orari

I bianconeri cercano i tre punti per chiudere il girone d'andata in testa alla classifica, contro però trovano la formazione di Fonseca, desiderosa di riscatto dopo la sconfitta interna contro il Torino che ha aperto il nuovo anno. La sfida dell'Olimpico in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra) anche in 4K HDR con Sky Q satellite

Il big match dell'Olimpico sarà l'ultimo appuntamento della domenica di Serie A. Una super sfida tra due squadre, entrambe alla ricerca dei tre punti per inseguire i rispettivi obiettivi. La Juventus per mantenere la vetta della classifica e cercare di chiudere il girone d'andata da Campione d'Inverno, la Roma per riscattare la sconfitta subito nell'ultimo turno contro il Torino e conservare il quarto posto in classifica, che a fine stagione vorrebbe dire qualificazione in Champions League. Sarri ha spiegato in conferenza stampa come potrebbe esserci qualche rotazione nella formazione che comincerà dal primo minuto all'Olimpico, mentre Fonseca ha responsabilizzato ai suoi parlando di "gara speciale nella quale è vietato fallire". Ci sono insomma tutti gli ingredienti per vedere un grande spettacolo.

Dove vedere la partita in tv

La partita tra Roma e Juventus, valida per la 19^giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky domenica 12 gennaio alle ore 20.45 sui canali Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La partita sarà disponibile anche in 4K HDR con Sky Q satellite. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani, con il commento tecnico di Daniele Adani. Gli interventi da bordocampo saranno curati invece da Paolo Assogna, Angelo Mangiante e Giovanni Guardalà.