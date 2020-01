I bianconeri chiudono il girone d'andata in casa della Roma. Dopo il 4-0 casalingo contro il Cagliari, gli uomini di Sarri cercano la seconda vittoria del 2020, la quarta di fila in Serie A. L'allenatore juventino presenta la sfida contro i giallorossi in conferenza stampa. Roma-Juventus in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A domenica alle 20.45

Per la prima volta con la Juventus Cristiano Ronaldo è andato a segno in 5 partite di campionato consecutive: l'ultima volta che è arrivato a 6 vestiva la maglia del Real Madrid (maggio 2018, quando trovò la rete per 10 partite di fila in Liga).

I due gol di Edin Dzeko contro la Juventus in Serie A con la maglia della Roma sono arrivati entrambi all'Olimpico, tra cui la prima assoluta in Italia nell'agosto 2015.

Il tecnico giallorosso dovrebbe recuperare Zaniolo: il classe '99 dovrebbe partire titolare nella sfida di domenica sera all'Olimpico. LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA ROMA (https://sport.sky.it/calcio/serie-a/2020/01/11/probabili-formazioni-roma-juventus)

In mattinata c'è stata la conferenza stampa anche dell'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, che ha dato alcuni indicazioni sulla formazione. ROMA, FONSECA: "DIFESA A 3? E' UNA POSSIBILITA'" (https://sport.sky.it/calcio/serie-a/2020/01/11/roma-juventus-conferenza-fonseca-video)

La Juventus non trova il gol da due partite di Serie A in campionato all'Olimpico contro la Roma: i giallorossi non mantengono la porta inviolata per più partite casalinghe contro i bianconeri dalla fine degli anni '80.

Le uniche due sconfitte della Juventus con almeno 4 gol di scarto nell'era dei tre punti sono arrivate in trasferta all'Olimpico contro Lazio (4-0 il 29 ottobre del 1995) e Roma (4-0 del 7 febbraio 2004).

Il risultato più frequente tra Roma e Juventus in Serie A è l'1-1 (arrivato in 25 occasioni): il più recente risale al 2 marzo 2015, quando Keita rispose a Tevez.

La Juventus ha vinto 6 delle ultime 7 sfide giocate contro la Roma nel girone d'andata (perdendo nell'occasione restante).

La Juventus è la squadra contro cui la Roma ha perso più partite in Serie A, almeno 7 in più rispetto a tutti gli altri avversari.

La Juventus ha vinto 81 partite contro la Roma in campionato (con 49 pareggi e 40 sconfitte): solo contro l'Inter i bianconeri hanno ottenuto più successi (83) contro i giallorossi.

Il tecnico della Juventus, pur riuscendo a recuperare Higuain, dovrebbe puntare sulla coppia d'attacco CR7-Dybala, con Ramsey nel ruolo di trequartista. ROMA-JUVE, LA PROBABILE BIANCONERA (https://sport.sky.it/calcio/serie-a/2020/01/11/probabili-formazioni-roma-juventus)

Maurizio Sarri è atteso in conferenza stampa alle 13 per presentare la sfida di domenica sera contro la Roma.