Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari

Dopo i tre anticipi del sabato, la Serie A sarà ancora protagonista domenica con altre sei gare valide per la 19^ giornata di campionato. Menù come sempre ricchissimo che inizia con il lunch match tra Udinese e Sassuolo, ore 12.30 alla Dacia Arena; poi spazio alle tre gare delle 15: la Fiorentina di Iachini sfida la Spal al Franchi, mentre la Sampdoria ospita al Ferraris il Brescia. Impegno casalingo anche per il Torino di Mazzarri che, sempre alle 15, affronta il Bologna. Alle 18 invece occhi puntati sul Bentegodi dove il Verona di Juric sfida il Genoa di Nicola a caccia di punti salvezza. Per chiudere la domenica calcistica, il big match di giornata tra Roma e Juventus alle 20.45: una sfida "speciale" come definita anche da Fonseca, con in palio tre importantissimi punti per gli obiettivi di entrambe le squadre.

Serie A, le gare di domenica 12 gennaio