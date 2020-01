Parma Lecce, dove vedere la partita in tv: gli orari

Il posticipo del lunedì, valido per l’ultima giornata del girone d’andata, sarà trasmesso in diretta da Sky Sport: al Tardini si sfideranno Parma e Lecce per rincorrere i propri obiettivi stagionali

Obiettivi quasi opposti, per Parma e Lecce, che si affronteranno nel posticipo dell’ultima giornata del girone d’andata. Il Monday Night mette in palio punti pesantissimi, sia per la squadra di Roberto D’Aversa che insegue un incredibile piazzamento in zona Europa, sia per quella di Fabio Liverani che invece ha bisogno di avanzare in classifica per allontanarsi dalla zona salvezza. Entrambe le squadre sono state sconfitte nello scorso turno: il Parma è reduce dal pesante 5-0 inflittogli dall'Atalanta mentre il Lecce viene dal ko interno contro l’Udinese.

Dove vedere la partita in tv

La sfida tra Parma e Lecce, che chiuderà il programma della 19^ giornata di campionato, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. La telecronaca è affidata ad Andrea Marinozzi, col commento tecnico di Carolina Morace.