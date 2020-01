Il difensore turco si è sottoposto a Innsbruck all'operazione per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e sutura del menisco laterale del ginocchio sinistro: tempi di recupero di 6-7 mesi per il centrale bianconero

Intervento riuscito per Merih Demiral, che martedì 14 gennaio si è sottoposto all'intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la sutura del menisco laterale del ginocchio sinistro. Lo ha annunciato la Juventus in un comunicato diffuso sul sito ufficale. Il difensore centrale turco si è operato alla clinica Hochrum di Innsbruck dal professor Christian Fink, alla presenza del medico sociale della Juventus, il dotto Tzouroudis. Tempi di recupero stimati in 6-7 mesi. L'ex Sassuolo salta la seconda parte di stagione con la Juve ed Euro 2020 con la Turchia.