La coppia CR7-Higuain è partita titolare 6 volte in questo campionato, più 4 in Champions League. Su un totale di 30 punti, i bianconeri ne hanno conquistati 24 con il duo ex Real: in questo score il Pipita ha segnato 3 reti, Ronaldo è arrivato a 5, con 4 assist complessivi. A questi vanno aggiunti poi i momenti importanti in cui i due hanno fatto coppia a partita in corso, come contro l'Inter, con gol decisivo per la vittoria di Higuain