Dybala a Del Piero: "Potere del 10 e della fascia"

L'argentino ha realizzato una doppietta in Coppa Italia all'Udinese: il secondo gol, degno delle prodezze di 'Pinturicchio', gli è valso i complimentato sui social. Da qui lo scambio di tweet

Paulo Dybala sta vivendo un periodo importante nella Juventus. Titolare nelle ultime 4 vittorie in campionato dei suoi (con bottino di un gol e 3 assist) e nella sconfitta di Supercoppa Italiana, in cui ha segnato la rete del momentaneo 1-1.

Una crescita che ha avuto come apice la partita di Coppa Italia contro l'Udinese: con la fascia da capitano al braccio, l'argentino ha segnato una doppietta per trascinare i bianconeri ai quarti di finale della competizione. E con la sua prestazione sontuosa si è guadagnato i complimenti di una leggenda juventina come Alessandro Del Piero.

"Bello segnare gol così, eh?"

Dopo il primo centro al 23' su calcio di rigore, Dybala trova il secondo gol con un mancino a giro su assist di Higuain. Una rete definita "alla Del Piero", commentata su Twitter proprio con lo storico numero 10. "Bello fare gol così, eh" il messaggio di Alex all'ex Palermo, che gli ha risposto con una foto di esultanza nella serata dell'Allianz Stadium, accompagnata da una frase per omaggiarlo: "I poteri del numero 10 e della fascia".

Un botta e risposta che sa di passaggio di consegne, come si augurano i tifosi juventini.