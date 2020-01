Una classifica specchio di una prima parte di stagione davvero complicata: terzultimo posto in Serie A a quota 14 punti, due in più rispetto alla Spal che attualmente occupa l’ultima posizione. Il Genoa ha scelto nelle scorse settimane Nicola come allenatore e per centrare la salvezza si affida ancora ai gol di Goran Pandev: "È un momento particolare, questa società e questi tifosi non meritano la classifica che abbiamo, speriamo di uscirne presto. Sappiamo che c’è tanto ancora da lavorare per fare punti, dobbiamo iniziare da domenica altrimenti si mette male", le parole rilasciate a Sky Sport dall’attaccante macedone. Il calciatore del Genoa analizza la difficile situazione della squadra, che domenica al Ferraris sfida la Roma: "Penso che la colpa è solamente dei giocatori, negli ultimi anni abbiamo cambiato tanti allenatori. Siamo in difficoltà e si vede, adesso è arrivato il nuovo mister e ci sta trasmettendo carica e positività, spetriamo di uscirne grazie al suo lavoro

Per te questo è l'ultimo anno?

"Penso di sì, però voglio smettere con la salvezza col Genoa e con la qualificazione al prossimo Europeo con la mia nazionale. A marzo giocheremo gli spareggi, non so se riusciremo a centrare questo obiettivo. Adesso però sono solo concentrato ad aiutare il Genoa a fare punti così da uscire da questa brutta situazione".

Il tuo obiettivo prima di chiudere la carriera è quello di salvare il Genoa?

"Sicuramente sì, questo è poco ma sicuro, il mio sogno è questo. Sappiamo tutti che siamo in difficoltà. Secondo me possiamo fare meglio, ci sono ancora tante partite e quindi la speranza c’è. La squadra secondo me si può salvare, ma quando si è in certe posizioni di classifica con tanti giovani un po' la paura si sente".