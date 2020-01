Nelle ultime tre stagioni solo il Pallone d'Oro in carica ha realizzato più marcature multiple di Immobile. E dal giorno dell'esordio di Ciro in A, solo Higuain lo batte in questa speciale statistica. Ventitreesimo gol in campionato (il 50% delle reti della Lazio) e nuovi strabilianti numeri per il capocannoniere della A, che in proiezione viaggia a +5 sull'Higuain del record