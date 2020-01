Lazio-Sampdoria, dove vedere la partita in tv: gli orari

I biancocelesti per sognare ancora, la Sampdoria per trovare continuità di risultati. La prima giornata di ritorno si apre all'Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Il match dell'Olimpico sarà il primo di questo girone di ritorno. La Lazio vuole andare avanti con i risultati ottenuti nella prima parte di campionato: 42 punti e una partita in meno sono il biglietto da visita di Simone Inzaghi che dal terzo posto punta a insidiare Inter e Juventus. La Sampdoria vuole invece dare continuità alla bella vittoria 5-1 contro il Brescia. Ranieri ha messo subito in guardia la squadra in conferenza stampa: "Se i giocatori si rilassano dopo la vittoria sul Brescia me li mangio vivi. Posso accettare di sbagliare la partita, ma non tollero rilassamenti: la prestazione è sacra, ci deve essere sempre e comunque". La Lazio ha segnato almeno due gol in tutte le ultime sette sfide di Serie A contro la Sampdoria (22 totali), parziale in cui ha collezionato sei successi e un pareggio. La Samp è la vittima preferita di Ciro Immobile in Serie A: sono 9 le reti del numero 17 in 12 sfide.

Dove vedere la partita in tv

La partita tra Lazio e Sampdoria, valida per la 20^giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky questo sabato 18 gennaio alle ore 15.00 sui canali Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La telecronaca sarà affidata a Riccardo Gentile, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Gli interventi da bordocampo saranno curati invece da Matteo Petrucci.