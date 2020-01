Demiral guarda Juve-Parma sullo smartphone

Il difensore turco, fermo a causa dell'infortunio subito contro la Roma, posta una foto tra le storie di Instagram in cui mostra la modalità scelta per guardare Juventus-Parma: copertina per combattere il freddo e partita in streaming sullo smartphone

Merih Demiral ha voglia di restare il più vicino possibile ai suoi compagni, nonostante l’infortunio. Il difensore turco, che lo scorso 12 gennaio ha subito una lesione del crociato del ginocchio sinistro nel match contro la Roma, ha visto in diretta la sfida tra Juventus e Parma (vinta 2-1 dai bianconeri) come si vede da una foto postata tra le sue Instagram stories. Quello che sorprende è la modalità scelta da Demiral per guardare la partita: ci si aspetterebbe la mega tv di casa, e invece ecco spuntare un live-streaming sullo smartphone. Immancabile anche la copertina, utile per combattere il freddo di gennaio. “Grandi ragazzi, +3”, è il messaggio scritto da Demiral per accompagnare la foto, a sottolineare l'importanza dei tre punti ottenuti dalla Juventus contro il Parma, utili per allungare in testa alla classifica a +4 sull'Inter. Il post si chiude con il tradizionale hashtag #finoallafine.