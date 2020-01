Juventus-Parma, dove vedere la partita in tv: gli orari

La Juventus ospita il Parma nel posticipo di domenica sera: tutte le informazioni su come guardare la partita in tv

La Juventus ha chiuso il girone d'andata con l'importante vittoria di Roma e con il titolo di campione d'inverno e, dopo aver ottenuto anche il successo in Coppa Italia contro l'Udinese, riparte dalla sfida dell'Allianz Stadium contro il Parma. I gialloblù sono state tra le sorprese della prima parte del campionato di Serie A e, al giro di boa, sono settimi con 28 punti a una lunghezza dalla zona Europa League. All'andata la gara finì 0-1 al Tardini, con i bianconeri che vinsero grazie al gol decisivo di Giorgio Chiellini.

Dove vedere la partita in tv

La partita tra Juventus e Parma, valida per la 20^giornata di Serie A, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky domenica 19 gennaio alle ore 20.45 sui canali Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra) anche in 4K HDR con Sky Q satellite. La telecronaca sarà affidata a Maurizio Compagnoni, con il commento tecnico di Luca Marchegiani. A bordocampo, invece, ci saranno Giovanni Guardalà e Francesco Cosatti.