Juventus-Parma, Sarri: "Dybala in difficoltà con CR7? Non direi"

La scelta del tridente è legata al tipo di campionato? In Inghilterra avrebbe giocato sempre così?

A volte non l'ho fatto nemmeno in Inghilterra, in certe partite Hazard ha giocato da centravanti. Gli equilibri si trovano con le situazioni, l'importante è essere equilibrati e non essere in condizione di rischiare. La difficoltà a schierare il tridente è spesso legata a questo. Solo Higuain ha un ruolo ben preciso, gli altri due sono giocatori istintivi che non hanno una collocazione ben precisa in campo, quindi c'è da trovare sempre un equilibrio. Il Parma è a un punto dall'Europa, giovedì ha fatto riposare i titolari e quindi sarà in buone condizioni. È una squadra pericolosa che ha fatto buoni risultati anche in trasferta. Dovremo essere estremamente attenti per non concedere ciò che loro sanno fare meglio