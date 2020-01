Inglese vola in Finlandia dopo l'infortunio

Dopo l'infortunio rimediato nella gara di Coppa Italia contro la Juve, l'attaccante del Parma vola in Finlandia per un consulto con il professor Orava. Presto si capirà se sarà necessaria un'operazione

Roberto Inglese è uscito infortunato durante la sfida di Coppa Italia persa dal Parma contro la Juventus 2-1. L'attaccante ha subito una lesione di alto grado alla giunzione miotendinea dei flessori della coscia destra. Ora il Parma lo ha mandato in Finlandia per farsi controllare da due luminari che valuteranno se procedere con un'operazione chirurgica o meno. Questo il report della società emiliana: "Inglese sarà sottoposto, giovedì prossimo, a una visita specialistica dai dottori S. Orava e L. Lempainen a Turku (Finlandia), per valutare un’eventuale stabilizzazione chirurgica della lesione di alto grado ai flessori della coscia destra". La sfortuna continua a perseguitare Inglese, che era rientrato solo a inizio 2020 dopo un altro brutto infortunio alla caviglia. Aveva giocato titolare nella partita di campionato del 13 gennaio vinta contro il Lecce.

Chi è Sakari Orava

Anche Bryan Cristante, dopo l'infortunio al tendine dell'adduttore destro rimediato contro la Sampdoria lo scorso 20 ottobre era volato in Finlandia per farsi vedere dal prof. Orava. L'esperto in questo tipo di infortuni aveva negato la necessità di un'operazione, facendo tirare un sospiro di sollievo al centrocampista e alla Roma. Nel 2017 era toccato a Jack Bonaventura incontrare Orava. In questo caso il luminare aveva operato il numero 5 del Milan in Finlandia per una lesione al tendine della coscia sinistra. Anche David Beckham fu operato da Orava nel 2010, quando riportò la lesione del tendine d’Achille in una gara tra Milan e il Chievo. Deschamps e Guardiola sono altri campioni finiti sotto i ferri del chirurgo ortopedico.