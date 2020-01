7/10

JOSIP ILICIC (Atalanta) – SCONSIGLIATO – Quando parliamo del miglior attacco del nostro campionato, è difficile pensare di sconsigliare qualcuno. Il discorso è sempre lo stesso: non stiamo dicendo ‘lasciatelo fuori per forza’. Il concetto è: se avete qualcuno in rosa con partite magari casalinghe e magari più abbordabili..beh pensate anche a una possibile panchina per Ilicic. Lo sloveno è appena arrivato in doppia cifra. Il suo gol contro la Spal non sarà servito all’Atalanta ma a tanti fantallenatori sì. Il problema è che ad oggi Ilicic ha segnato solo due reti in trasferta, contro le 8 in casa. Un dato da non sottovalutare