Calciomercato, Napoli-Mertens: si riapre il dialogo sul rinnovo

L'attaccante belga, in scadenza a giugno, continua a ribadire la sua volontà di proseguire al Napoli e dalla società azzurra arrivano segnali di apertura: ripartiti i dialoghi per l'eventuale rinnovo del calciatore

Dries Mertens e il Napoli devono ancora scrivere il capitolo finale della loro storia. L’avventura – ricca di soddisfazioni – tra l’attaccante belga e il club del presidente De Laurentiis potrebbe infatti non essere finita, nonostante in molti pensavano a un addio ormai certo a fine stagione tra lo stesso Mertens, in scadenza di contratto a giugno, e il Napoli. Il giocatore – libero già nell’immediato di firmare un nuovo contratto con altri club per la prossima stagione – continua infatti a ribadire il desiderio di proseguire la sua avventura in azzurro e anche dal Napoli arrivano dei segnali relativi alla volontà di provare a venirsi incontro. Nessuna decisione dunque è ancora stata presa, né in senso né nell’altro: Mertens e il Napoli però si stanno nuovamente riparlando. Un dialogo con vista sul futuro.