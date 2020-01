Probabili formazioni di Napoli Juventus

La 21^ giornata si chiuderà con il big match tra Napoli e Juventus. Gattuso ritrova Mario Rui e sembra intenzionato a schierare Lobotka e Demme a centrocampo. Sarri si affida alla certezza Ronaldo. Con Danilo out, gli esterni dovrebbero essere Cuadrado e Alex Sandro. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport

Il Napoli di Gattuso riceve la Juventus capolista al San Paolo nel posticipo della 21^ giornata. Insigne e compagni vogliono dar seguito alla vittoria in Coppa Italia contro la Lazio e confermare così una crescita importante nelle ultime settimane. La Juventus, dopo la vittoria contro il Parma nell'ultima giornata e il passaggio in semifinale di Coppa Italia ai danni della Roma non si vuole più fermare. I bianconeri hanno vinto le ultime tre gare di Serie A contro il Napoli: l’ultima volta in cui la Juve ha registrato almeno quattro successi consecutivi contro il Napoli in Serie A risale al dicembre 1993.

Napoli, tentazione Lobotka e Demme dal 1'

Nel Napoli in difesa rientra dalla squalifica Mario Rui, che prenderà regolarmente il suo posto a sinistra. Hysaj agirà a destra e Di Lorenzo farà coppia in mezzo con Manolas. A centrocampo Gattuso sembra intenzionato a lanciare i due nuovi acquisti del mercato invernale Lobotka e Demme dal 1'. Il reparto sarà probabilmente completato da Zielinski. Nei tre davanti Callejon sarà confermato insieme a Insigne e Milik. Occhio però al jolly Fabian Ruiz, che potrebbe togliere il posto da titolare a uno tra Lobotka e Zielinski.

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Juve, Ronaldo-Dybala la coppia d'attacco

In difesa sugli esterni, visto l'infortunio muscolare subito da Danilo nella sfida di Coppa Italia contro la Roma, dovrebbero agire Cuadrado e Alex Sandro. A centrocampo Bentancur si candida per una maglia da titolare dopo la buona prova in Coppa Italia. Dovrebbe agire al fianco di Pjanic. A completare il centrocampo a tre ci sarà Rabiot. A supporto della coppia d'attacco Ronaldo-Dybala Maurizio Sarri potrebbe schierare Ramsey.



Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, C.Ronaldo.