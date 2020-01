Napoli-Juve, Gattuso: "Sarri e Higuain non sono traditori. Giocatori lottino per maglia"

Tra Napoli e Juve, la differenza è data dai punti in classifica ma anche dall'abilità davanti al portiere avversario: la Juve capitalizza più di tutti, il Napoli meno.

A me risulta che siamo tra le prime 3-4 squadre d'Italia per occasioni da gol create. Dobbiamo migliorare in quest'aspetto, essere più cattivi, attaccare con un uomo in più, accompagnare meglio. Poi dobbiamo difendere con più attenzione: non ci tirano molto in porta ma subiamo. Se giochi con la Lazio e sbagli 4-5 uscite per impattare di testa, come contro Milinkovic, allora diventa complicato. Però stiamo migliorando in questo aspetto.