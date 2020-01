Napoli Juventus, dove vedere la partita in tv: gli orari

Al San Paolo si sfidano le prime due semifinaliste di Coppa Italia, che hanno battuto rispettivamente Lazio e Roma. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky, con visione disponibile anche in 4K per gli utenti Sky Q

Una partita che non ha bisogno presentazioni, quella tra Napoli e Juventus, che negli ultimi anni sono state le principali protagoniste della corsa scudetto. Entrambe le squadre sono reduci dai successi in Coppa Italia contro Lazio e Roma, che permetteranno di disputare le semifinali della competizione. La squadra di Gattuso è alla ricerca della continuità di risultati necessari per lasciarsi alle spalle il periodo negativo; i bianconeri vogliono mantenere la testa della classifica.

Dove guardare la partita in tv

La sfida tra Napoli e Juventus sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 (la visione sarà disponibile anche in 4K per gli utenti Sky Q). La telecronaca è affidata a Maurizio Compagnoni, con il commento tecnico di Luca Marchegiani. I collegamenti da bordocampo saranno a cura di Massimo Ugolini e Giovanni Guardalà.