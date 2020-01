Risultati Serie A: video, gol e highlights della 21^ giornata

Nella 21^ giornata del campionato di Serie A la Juventus cade a Napoli, l'Inter si avvicina ma solo di 1 punto (1-1 in casa col Cagliari). In parità anche il derby di Roma. Goleada dell'Atalanta in casa del Torino (7-0), vittoria esterna anche per il Milan (1-0 a Brescia). Vincono e vedono l'Europa anche Parma (2-0 all'Udinese) e il Verona (3-0 al Lecce)

