Lo svedese, bloccato da una lesione muscolare di primo grado, è a forte rischio per la trasferta di Cagliari in programma nel prossimo turno di Serie A. Nuovi accertamenti anche per Sepe

Lesione di I grado del muscolo ileopsoas sinistro: è questo quanto si legge nel report medico pubblicato dal Parma in merito all’infortunio subito da Dejan Kulusevski. Il talento classe 2000, che nelle scorse settimane è stato acquistato dalla Juventus ma terminerà la stagione con la formazione gialloblù, è in forte dubbio per la sfida di campionato contro il Cagliari in programma l’1 febbraio alla Sardegna Arena, con il Parma che spera di riaverlo nuovamente a disposizione per la gara contro la Lazio in calendario il prossimo 9 febbraio. Guaio fisico dunque per Kulusevski, punto di forza della squadra allenata da D’Aversa: 5 gol e 7 assist in 21 gare di campionato, questi i numeri della stagione dello svedese fino a questo momento.

Accertamenti per Sepe

Oltre a Kulusevksi, sono diversi gli acciaccati in casa Parma: "Antonino Barillà, Gervinho e Yann Karamoh hanno svolto un lavoro differenziato. Luigi Sepe, a causa di un dolore inserzionale adduttorio alla coscia sinistra acutizzatosi durante la gara di ieri, nella giornata di oggi e in quella di domani verrà sottoposto ad accertamenti diagnostici. Alberto Grassi (gastroenterite febbrile) è rimasto a riposo", si legge nel report diramato dalla società gialloblù. Stop anche per Andrea Adorante che "è stato sottoposto, a Milano, ad intervento artroscopico al ginocchio sinistro dal Dr. P. Volpi: è stato regolarizzato il menisco mediale con dimissione in giornata dell’atleta. Dopo una settimana di riduzione dei carichi, il calciatore potrà gradualmente riprendere la regolare attività sportiva", conclude il comunicato.